В словах Зеленского о Донбассе увидели браваду

Отказ президента Украины Владимира Зеленского вывести войска с подконтрольных Киеву территорий являются бравадой. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

«У Зеленского сложная ситуация внутри страны <...> Его (отказ от вывода войск. — «Газета.Ru») бравада, просто очередной пиар-ход», — сказал собеседник агентства.

По мнению Константинова, украинскому лидеру постоянно приходится что-то говорить, чтобы замаскировать свое согласие на «непопулярные шаги». При этом политик считает, что вывод Вооруженных сил Украины с Донбасса или их бегство с этой территории являются неизбежным.

Несмотря на успехи ВС России на фронте, Зеленский неоднократно заявлял, что Украина не готова на территориальные уступки в рамках мирного урегулирования конфликта. В том числе подобное высказывание прозвучало после трехсторонних переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. Украинский лидер призвал стороны искать компромисс по территориальному вопросу.

В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявлял, что заинтересованность Москвы в выводе украинских войск с занимаемых ими территорий сводится к нулю на фоне наступления российской армии по всем линиям фронта.

Ранее бывший аналитик ЦРУ сделал заявление о новых регионах России.