Зеленский прокомментировал удары ВС России по Украине

Зеленский выступил с экстренным заявлением после ударов по Одессе

Ночные удары по Одессе нанесли тяжелый ущерб энергетической системе региона. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, по Одессе в ночь на 27 января было выпущено более 50 беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись на объекты, которые отвечают за генерацию и распределение электроэнергии.

В течение ночи по Украине было выпущено 165 ударных дронов. Они атаковали энергетическую и другую критическую инфраструктуру в разных регионах, написал Зеленский.

Энергетическая компания ДТЭК подтвердила серьезность разрушений.

«Разрушения огромные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние», — сообщила пресс-служба холдинга в Telegram-канале.

В Минобороны РФ признали удары по территории Украины. В ведомстве сообщили, что было нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

Ранее Владимир Путин пообещал добиваться поставленных целей на Украине.