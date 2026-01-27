Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Политика

Зеленский прокомментировал удары ВС России по Украине

Зеленский выступил с экстренным заявлением после ударов по Одессе
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Ночные удары по Одессе нанесли тяжелый ущерб энергетической системе региона. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, по Одессе в ночь на 27 января было выпущено более 50 беспилотных летательных аппаратов. Удары пришлись на объекты, которые отвечают за генерацию и распределение электроэнергии.

В течение ночи по Украине было выпущено 165 ударных дронов. Они атаковали энергетическую и другую критическую инфраструктуру в разных регионах, написал Зеленский.

Энергетическая компания ДТЭК подтвердила серьезность разрушений.

«Разрушения огромные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в рабочее состояние», — сообщила пресс-служба холдинга в Telegram-канале.

В Минобороны РФ признали удары по территории Украины. В ведомстве сообщили, что было нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, которые использовались в интересах Вооруженных сил Украины.

Ранее Владимир Путин пообещал добиваться поставленных целей на Украине.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!