Глава МИД Украины призвал ЕС запретить импорт российской нефти

Министр Сибига: надеемся на решительные меры ЕС в отношении российской нефти
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Украина надеется, что Евросоюз после запрета импорта российского газа примет «столь же решительные действия в отношении российской нефти и атомной энергетики». Об этом на своей странице в соцсети X написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

Министр поблагодарил Совет Европы за принятие решения о поэтапном прекращении импорта российского газа. Сибига назвал такую меру «важнейшим шагом для энергетической безопасности Европы» и подчеркнул, что запрет якобы «еще больше подрывает» возможности России на поле боя.

«Мы надеемся на столь же решительные действия в отношении российской нефти и атомной энергетики», — заявил Сибига.

26 января 2026 года Совет ЕС утвердил полный запрет на поставки российского газа в Евросоюз с 1 января 2027 года. К 1 марта 2026 года страны объединения должны будут составить «национальные планы по диверсификации импорта газа». К концу 2027 года Еврокомиссия собирается предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

При этом Венгрия и Словакия проголосовали против запрета на импорт российского газа и собрались вместе подавать иск против Еврокомиссии. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо назвал «идеологической глупостью» запрет ЕС на импорт российского газа, а глава МИД Венгрии Петер Сийярто отметил, что страна оценивает это решение как юридическое мошенничество.

Ранее в Европе назвали «экономическим самоубийством» отказ от российского газа.
 
