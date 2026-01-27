В Киргизии задержали подростка, угрожавшего терактами в школах и детсадах

В Киргизии задержан подросток, угрожавший терактами в школах и детских садах

Подросток, угрожавший совершением террористических актов в школах и детских садах, задержан в Киргизии. Об этом сообщил пресс-центр Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики.

«Задержан автор сообщений об угрозах совершения террористического акта в школах и садиках села Казарман Джалал-Абадской области», — говорится в сообщении.

Как установили в ведомстве, ученик 8-го класса, написавший об угрозах в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), попал под влияние интернет-террористов и после психологического воздействия намеревался осуществить свои планы.

В ГКНБ напомнили, что уголовная ответственность за особо тяжкие преступления в стране наступает с 14 лет. За угрозу совершения теракта предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.

27 января сообщалось, что спецслужбы Азербайджана задержали троих местных жителей по подозрению в подготовке террористической атаки на посольство одного из иностранных государств «на почве религиозной вражды».

Ранее гражданина Азербайджана задержали в Ставропольском крае за подготовку терактов.