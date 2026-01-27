Возлюбленные обчистили полки супермаркета со сливочным маслом и вином

В Тюмени пара молодых людей украла из магазина масло и вино

В Тюмени задержаны мужчина и женщина по подозрению в хищении товаров из магазина. Об этом сообщает УМВД России по Тюменской области.

В полицию поступило заявление от представителя сетевого магазина. Согласно ему, с торговой точки было похищено 48 пачек сливочного масла и 12 бутылок вина. Общая сумма ущерба составила более 25 тысяч рублей.

Сотрудники полиции просмотрели записи камер видеонаблюдения и установили личности злоумышленников. Ими оказались 30-летний мужчина и 25-летняя женщина, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности. Задержанные признались, что украденное успели продать. Возбуждено уголовное дело. Фигурантам может грозить до семи лет лишения свободы.

До этого в Башкирии мужчина устроил погром в кафе. Злоумышленник разбил входную дверь, проник в помещение кафе и украл сотовый телефон, терминал для безналичной оплаты, продукты, вертел с мясом и скрылся. На допросе мужчина признался в краже, куда он дел украденное, включая шашлык, подозреваемый вспомнить не смог. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Ярославле мужчина разгромил магазин и порезал покупательницу ножницами.