Экс-глава МИД Украины призвал к «жестким» ударам по России

Экс-глава МИД Украины Огрызко призвал к серьезным и жестким ударам по России
Александр Максименко/РИА Новости

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил о необходимости «серьезных» и «жестких» ударов по России для выхода на договоренности, которые будут устраивать Киев. Его слова приводит портал Oboz.ua.

По его словам, необходимо иметь «не бумажные аргументы и не слова, а ту самую палку, которой бьют по голове». Экс-глава МИД считает, что это станет аргументом к началу реальных переговоров. С Россией якобы невозможно разговаривать иначе, полагает Огрызко.

При этом он также отверг заявления ряда западных политиков о том, что Украине нужно пойти на территориальные компромиссы ради завершения конфликта.

«Я очень хотел бы посмотреть на их общества, если бы им сказали: знаете, мы здесь отдадим 20 процентов своей территории России, потому что тогда будет мир. А иначе мира не будет. Поэтому, на мой взгляд, нам нужно переворачивать всю эту логику в другую сторону. И делать это жесткими, серьезными ударами по России. Другого варианта выхода на договоренности, которые бы нас устраивали, я, честно говоря, не вижу», — заявил Огрызко.

До этого посол Украины в Германии Алексей Макеев призвал изменить мышление и давить на Россию с помощью санкций и военной поддержки Киева, чтобы она тоже была готова к уступкам в переговорном процессе. По его словам, справедливым был бы вопрос о том, «к каким территориальным уступкам и компромиссам готова Россия после одиннадцати лет войны с Украиной».

Ранее генсек НАТО предрек территориальные компромиссы со стороны Украины.
 
