Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеПритязания США на Гренландию
Политика

В Кремле заявили о повседневном использовании нейросетей

Песков: сотрудники Кремля используют нейросети для работы
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Сотрудники администрации президента России используют нейросети в своей повседневной работе. Об этом в беседе с RTVI заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно, используем. Сейчас уже это обычный инструментарий для работы», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

5 января президент России Владимир Путин призвал утвердить национальный план по внедрению искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление.

В конце декабря российский лидер на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым поддержал идею распространить эксперимент по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) для сокращения отчетности в 44 ведомствах.

При этом президент России отмечал, что нельзя допустить ситуации, при которой в стране будут интеллектуальные элиты и люди, которые будут уметь только нажимать на кнопки.

Ранее россияне высказали свое отношение к ИИ-контенту.
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!