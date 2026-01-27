В Кремле заявили о повседневном использовании нейросетей

Сотрудники администрации президента России используют нейросети в своей повседневной работе. Об этом в беседе с RTVI заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Конечно, используем. Сейчас уже это обычный инструментарий для работы», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

5 января президент России Владимир Путин призвал утвердить национальный план по внедрению искусственного интеллекта в экономику, социальную сферу и государственное управление.

В конце декабря российский лидер на встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьевым поддержал идею распространить эксперимент по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) для сокращения отчетности в 44 ведомствах.

При этом президент России отмечал, что нельзя допустить ситуации, при которой в стране будут интеллектуальные элиты и люди, которые будут уметь только нажимать на кнопки.

Ранее россияне высказали свое отношение к ИИ-контенту.