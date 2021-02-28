РФ попала в список «горячих точек» по росту цен на продукты

Россия попала список стран, где проблема роста цен на продукты стоит особенно остро, пишет Bloomberg.

Причиной максимального роста цен на продовольствие за более чем шесть лет агентство указывает растущий спрос со стороны Китая, уязвимости поставок и неблагоприятные погодные условия.

В список стран, где рост цены на продукты «заставляет людей волноваться» попали помимо России, Индия, Турция, Бразилия и Нигерия.

Отмечается, что хоть РФ и ввела тарифную квоту на экспорт зерновых, чтоб ограничить экспорт и снизить цены на внутреннем рынке, а правительство устновилопредельные цены на самые значимые товары, введенные ограничения могут привести к росту инфляции.