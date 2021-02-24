Компания Wintershall Dea завершила финансирование «Северного потока – 2»

Немецкая газовая и нефтяная компания Wintershall Dea завершила финансирование проекта строительства «Северный поток – 2». Об этом говорится в отчете Wintershall Dea, сообщает ТАСС.

«Платежи по кредиту для Nord Stream 2 составили €730 млн и были завершены до пересмотра закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Дальнейшие выплаты не планируются», — говорится в отчете.

Ужесточение американских санкций повлияет на сроки реализации проекта строительства «Северного потока — 2», считает компания Wintershall Dea. И в качестве примера приводит наложение санкций на трубоукладочное судно «Фортуна».

На сегодняшний день «Фортуна» попала под ограничения, введенные в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций», что подразумевает под собой заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с фигурантами перечня.

Ранее дочерняя компания крупнейшей немецкой группы Munchener Ruck, перестраховывающей немецких и иностранных страховщиков, также разорвала договор с Nord Stream 2.