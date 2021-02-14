Глава Минтранса рассказал, когда самолеты будут летать на водородном топливе

Глава Минтранса России Виталий Савельев рассказал, когда самолеты будут летать на водородном топливе. Об этом сообщает «Россия 24».

По его словам, это произойдет к 2035 году.

Он подчеркнул, что на данный момент полеты с использованием альтернативных видов топлива уже осуществляются на квадракоптерах за рубежом.

Министр добавил, что следует также учитывать прогресс и в вопросе дорожного строительства.

«Когда мы строим дороги, мы должны <...> закладывать эти вещи. Не только датчики для беспилотных автомобилей, но и системы заправки, зарядки, может быть газ будет (или. — «Газеты.Ru») водородное топливо для автомобилей», — сказал Савельев.

Глава ведомства заключил, что все эти вопросы находятся на проработке с Минпромторгом и Минэкономики.