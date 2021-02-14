Глава Минтранса рассказал, когда самолеты будут летать на водородном топливе
Ника Пикекатлет
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Глава Минтранса России Виталий Савельев рассказал, когда самолеты будут летать на водородном топливе. Об этом сообщает «Россия 24».
По его словам, это произойдет к 2035 году.
Он подчеркнул, что на данный момент полеты с использованием альтернативных видов топлива уже осуществляются на квадракоптерах за рубежом.
Министр добавил, что следует также учитывать прогресс и в вопросе дорожного строительства.
«Когда мы строим дороги, мы должны <...> закладывать эти вещи. Не только датчики для беспилотных автомобилей, но и системы заправки, зарядки, может быть газ будет (или. — «Газеты.Ru») водородное топливо для автомобилей», — сказал Савельев.
Глава ведомства заключил, что все эти вопросы находятся на проработке с Минпромторгом и Минэкономики.
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