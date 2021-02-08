Минэнерго: оптовая цена на электроэнергию в России не влияет на розничные цены

Замминистра энергетики России Павел Сниккарс заявил, что стоимость электроэнергии на оптовом рынке не влияет на энерготарифы для населения России, так как они полностью регулируются государством. Его слова приводит ТАСС.

«Хотелось бы отметить, что оптовая цена на электроэнергию никаким образом не влияет на тарифы на электроэнергию для населения, которые полностью регулируются государством», — сказал он.

Сниккарс также отметил, что несмотря на рост тарифов на оптовом рынке электроэнергии и мощности (ОРЭМ), никаких отклонениях по увеличению розничных цен на электроэнергию зафиксировано не было.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор ассоциации «Совет рынка» сообщила, что стоимость электроэнергии в РФ выросла до максимальных значений за последние пять лет.