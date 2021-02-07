В Ростуризме оценили сроки восстановления въездного турпотока в Россию

Въездной туристический поток в Россию сможет сравниться с докризисным уровнем не раньше 2023 года, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Ее слова приводит ТАСС.

Ведомство надеется, что постепенное восстановление международных потоков начнется ближе к осени текущего года. При этом Догузова отметила, что на полное возвращение к докризисному уровню до 2023 года не рассчитывает ни одна страна.

«Нам бы начать в этом году с осени, продолжить в следующем году, и к 2023 году выйти на какие-то показатели, которые могли бы быть сравнимы с докризисными», – рассказала глава Ростуризма.

Ранее стало известно, что оборот российского туристического бизнеса в 2020 году по сравнению с прошлым годом упал на 60%.