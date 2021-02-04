Официальный курс евро превысил 90 рублей

Официальный курс евро на 5 февраля уменьшился на 64,18 коп. и составил 90,9206 руб. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка России.

Курс доллара снизился на 35,08 коп. и достиг 75,7293 руб.

Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и €0,45) сократилась на 48,17 коп., до 82,5654 руб.

Ранее сообщалось, что рубль слабо снижается к доллару и подрастает к евро в начале торгов.

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