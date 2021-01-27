Аэропорт Екатеринбурга могут превратить в крупный авиахаб

Аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге может стать крупным международным авиахабом, если некоторые авиакомпании начнут сотрудничество. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на источник.

В настоящее время перевозчики не могут подписать соглашение о совместной эксплуатации рейсов, поскольку одна из авиакомпаний боится потерять субсидии.

Как отмечает издание, в декабре 2020 года главы семи российских авиакомпаний обратились к руководителю Росавиации Александру Нерадько. Они попросили его рассмотреть возможность применения коммерческих соглашений о совместной эксплуатации рейсов на субсидируемых маршрутах. Если инициативу поддержат, то региональные аэропорты смогут развиваться по многоуровневой хабовой модели и увеличить трансферный пассажиропоток.

Накануне Росавиация сообщила, что в аэропортах Москвы пассажиропоток в прошлом году упал на 52,3% по сравнению с 2019 годом.