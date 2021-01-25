IKEA будет продавать запасные детали для своей мебели онлайн

Шведская торговая сеть IKEA запустит онлайн-продажи запасных деталей для своей мебели, чтобы продлить срок ее службы. Об этом пишет Financial Times.

По словам директора по устойчивому развитию Лены Припп-Ковач, ключевым для продления срока службы мебели является наличие запасных частей. За прошедший финансовый год компания уже продала 14 миллионов деталей.

В 2020 году IKEA приняла стратегию развития, в соответствии с которой к 2030 году компания обязуется перейти к экологическому производству без вреда для экологии.

Ранее сообщалось, что IKEA перестанет печатать каталоги спустя почти 70 лет.