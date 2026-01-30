Размер шрифта
Зеленский отказался ехать в Москву

Зеленский пригласил Путина в Киев
Gleb Garanich/Sputnik/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский категорически исключил возможность встречи с российским президентом Владимиром Путиным в Москве и пригласил его в Киев. Слова украинского лидера передает агентство РБК-Украина.

«Безусловно, это невозможно, чтобы я встречался с Путиным в Москве. Это так же как с Путиным встречаться в Киеве. Я также могу пригласить его в Киев, пусть приезжает. Публично приглашаю его, если он решится конечно», — сказал Зеленский журналистам.

Украина хочет конструктивно договориться о реальном окончании конфликта, а также о встрече, которая может стать результативной, «но если кто-то не хочет встречаться, но не может себе позволить сказать об этом прямо по какой-то причине, то тогда звучат эти приглашения в Москву», подчеркнул президент.

Он также добавил, что Киев серьезно относится к необходимости окончить боевые действия, потому ему подходит любой реальный формат встречи на уровне лидеров.

28 января помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Зеленский приглашен в Москву на переговоры с российским лидером. Представитель Кремля подчеркнул, что если Зеленский согласится на эту встречу, то Россия готова гарантировать ему безопасность.

Ранее сообщалось, что для прорыва в переговорах необходима встреча Путина с Зеленским.
 
