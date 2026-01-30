Размер шрифта
Компания Bombardier начала консультации с правительством Канады из-за Трампа

Bombardier обсуждает с канадским правительством аннулирование сертификации в США
Канадская самолетостроительная компания Bombardier проводит консультации с правительством страны в связи с заявлениями президента США Дональда Трампа об аннулировании сертификации на свою продукцию. Об этом говорится в пресс-релизе Bombardier.

«Мы приняли к сведению сообщение президента Соединенных Штатов в соцсетях и поддерживаем связь с правительством Канады», — говорится в публикации.

В организации отметили, что Bombardier надеется на быстрое урегулирование ситуации.

Накануне Дональд Трамп в соцсети Truth Social объявил о решении Вашингтона аннулировать сертификацию всех канадских самолетов в ответ на отказ Канады сертифицировать американские бизнес-джеты Gulfstream. Глава Белого дома подчеркнул, что отказ в сертификации будет сохраняться до тех пор, пока самолеты Gulfstream не получат полное одобрение канадских властей.

Трамп предупредил, что США введут 50-процентный таможенный сбор на все самолеты, продаваемые в США из Канады, если ситуация не изменится.

Ранее в США поставили перед НАТО три задачи.
 
