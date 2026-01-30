Размер шрифта
«Уже приступили к репетициям»: Михаил Ефремов вернется на сцену в 2026 году

Премьера спектакля «Без свидетелей» с Михаилом Ефремовым состоится в 2026 году
Премьера спектакля «Без свидетелей» Никиты Михалкова, который станет первым выходом на сцену актера Михаила Ефремова после УДО, состоится в 2026 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе театра «Мастерская «12».

«Премьера постановки Никиты Михалкова «Без свидетелей» пройдет в 2026 году. Артисты уже приступили к репетициям», — подтвердили агентству в культурном учреждении.

4 сентября Ефремов официально присоединился к труппе театра «Мастерская «12» Никиты Михалкова. Его коллективу представили на собрании перед новым сезоном.

27 января 2026 года Super.ru сообщил, что актер приступил к работе над первой актерской ролью после выхода по УДО. Он посетил две репетиции спектакля «Без свидетелей», куда приехал на машине. Ефремов вошел в здание через служебный вход и отказался общаться с журналистами.

8 июня 2020 года произошло ДТП с участием Ефремова. В результате столкновения двух автомобилей не стало курьера Сергея Захарова. Актер был осужден на 7,5 года лишения свободы, наказание он отбывал в колонии в Белгородской области. В марте 2025-го артист вышел по УДО.

Ранее стало известно, что семерых деятелей культуры исключили из Союза кинематографистов.
 
