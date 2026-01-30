Пьяный астраханец сбросил знакомого с девятого этажа из ревности

В Астрахани мужчина столкнул соперника с балкона и получил 11 лет колонии

Пьяный житель Астрахани приревновал знакомого к сожительнице и вытолкнул его с балкона девятого этажа, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, обвиняемый со своей сожительницей и 46-летним приятелем распивал спиртные напитки в квартире на улице Жилой. Между мужчинами вспыхнула ссора на почве ревности. В ходе конфликта хозяин квартиры вывел гостя на балкон и столкнул его вниз.

Пострадавший упал с высоты девятого этажа, спасти его не удалось в отношении астраханца было возбуждено уголовное дело. Ленинский районный суд приговорил обвиняемого к 11 годам и 3 месяцам колонии особого режима с ограничением свободы на полтора года.

