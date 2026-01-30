Размер шрифта
Пьяный астраханец сбросил знакомого с девятого этажа из ревности

В Астрахани мужчина столкнул соперника с балкона и получил 11 лет колонии
Telegram-канал СУ СК России по Астраханской области

Пьяный житель Астрахани приревновал знакомого к сожительнице и вытолкнул его с балкона девятого этажа, спасти пострадавшего не удалось. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

По данным следствия, обвиняемый со своей сожительницей и 46-летним приятелем распивал спиртные напитки в квартире на улице Жилой. Между мужчинами вспыхнула ссора на почве ревности. В ходе конфликта хозяин квартиры вывел гостя на балкон и столкнул его вниз.

Пострадавший упал с высоты девятого этажа, спасти его не удалось в отношении астраханца было возбуждено уголовное дело. Ленинский районный суд приговорил обвиняемого к 11 годам и 3 месяцам колонии особого режима с ограничением свободы на полтора года.

До этого в Уфе отец выбросил дочь из окна четвертого этажа. Ребенок выжил, но попал в больницу в крайне тяжелом состоянии. Во время расследования выяснилось, что у мужчины имеется хроническое психическое расстройство.

Ранее россиянин столкнул жену с балкона и ударил бутылкой по голове.
 
