Жительницу Крыма обвинили в госизмене

Жительница Джанкойского района Крыма приговорена к 15 годам лишения свободы в колонии за совершении государственной измены в пользу иностранного государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ РФ.
Свой срок россиянка проведет в колонии общего режима. Суд также обязал ее выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей и ограничил ей передвижение на один год шесть месяцев после отбывания основного наказания.
По данным следствия, женщина 1996 года рождения вступила в украинский канал в одном из мессенджеров и предложила собирать и передавать данные о местах расположения военных аэродромов, средств противовоздушной обороны и специальной техники, координатах воинских перевозок и другой информации, которая интересовала бы спецслужбы Украины.
Отмечается, что канал в мессенджере используется Главным управлением разведки Минобороны Украины для осуществления разведывательно-подрывной и диверсионно-террористической деятельности на российской территории.
Ранее в Москве арестовали подозреваемого в работе на разведку Молдавии.