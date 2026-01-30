Жительницу Крыма обвинили в госизмене

Жительница Крыма получила 15 лет колонии за сбор данных для разведки Украины

Жительница Джанкойского района Крыма приговорена к 15 годам лишения свободы в колонии за совершении государственной измены в пользу иностранного государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу крымского управления ФСБ РФ.

Свой срок россиянка проведет в колонии общего режима. Суд также обязал ее выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей и ограничил ей передвижение на один год шесть месяцев после отбывания основного наказания.

По данным следствия, женщина 1996 года рождения вступила в украинский канал в одном из мессенджеров и предложила собирать и передавать данные о местах расположения военных аэродромов, средств противовоздушной обороны и специальной техники, координатах воинских перевозок и другой информации, которая интересовала бы спецслужбы Украины.

Отмечается, что канал в мессенджере используется Главным управлением разведки Минобороны Украины для осуществления разведывательно-подрывной и диверсионно-террористической деятельности на российской территории.

Ранее в Москве арестовали подозреваемого в работе на разведку Молдавии.