Суд продлил арест на имущество сына «крабового короля»

Фрунзенский районный суд Владивостока частично удовлетворил требование Генпрокуратуры РФ и продлил на полгода арест на имущество сына «крабового короля» Александра Кана. Об этом РИА Новости сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Приморья Елена Оленева.

Она уточнила, что в своем ходатайстве Генпрокуратура по Дальневосточному федеральному округу просила продлить арест до окончания рассмотрения уголовного дела по существу.

Уточняется, что дело в отношении Александра Кана рассмотрят в суде 5 февраля. Его обвиняют в контрабанде краба, организованной его отцом Олегом Каном, участии в преступном сообществе и уклонении от уплаты таможенных платежей. Ущерб от его мошеннических действий оценивается в 2,6 млрд рублей.

Александра Кана ранее объявили в международный розыск, в отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В декабре прошлого года суд признал бизнесмена Олега Кана виновным в создании преступного сообщества, контрабанде живого краба и уклонении от уплаты налогов. Суд постановил взыскать с сахалинского бизнесмена Олега Кана 4,2 млрд рублей, ему назначили 24 года колонии. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее активы крабовых королей Кана и Дремлюги изъяли в доход государства.