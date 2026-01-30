Размер шрифта
Мать Костылевой пригрозила выйти замуж за иностранца и забрать фигуристку в Европу

Мать фигуристки Костылевой пригрозила выйти замуж и забрать дочь в Европу
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мать 14-летней чемпионки России среди юниоров в одиночном катании Елены Костылевой Ирина в чате своего Telegram-канала высказала возможность выйти замуж за иностранца и уехать вместе с дочерью за границу.

Заявление Ирины Костылевой стало ответом на спор о судействе. После ее критики одна из подписчиц посоветовала воздержаться от публичных оценок, чтобы не навредить репутации фигуристки, на что Костылева резко отреагировала, заявив о возможном замужестве и переезде за границу.

«Если переоценки отношения федерации к своей лучшей спортсменке не произойдет, то мама спортсменки выйдет замуж. На одном этаже с моей сестрой в ее миланской квартире живет вдовец-пенсионер. Мне сестра давно предлагала выйти за этого итальянского интеллигента замуж. Мама вышла замуж, меняет место жительства в связи с семейным положением, девочка уезжает с родительницей», — написала Костылева.

25 ноября тренер Евгений Плющенко обвинил Ирину Костылеву, мать фигуристки, в жестоком обращении с собственным ребенком с применением физического насилия. После чего продюсер Яна Рудковская опубликовала в своем Telegram-канале фотографии, на которых видны следы от побоев на теле Костылевой-младшей.

Костылева-старшая после выступления дочери в Минске запретила ей участвовать в шоу Плющенко, а самого тренера обвинила в том, что он оставил фигуристку без зарплаты. Однако после этого Костылева-младшая продолжила выступления в шоу.

Ранее тренер Евгений Плющенко сравнил Костылеву с дочкой.
 
