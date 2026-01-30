Размер шрифта
Зеленский допустил перенос переговоров России и Украины в Абу-Даби

Зеленский: переговоры в Абу-Даби могут перенести из-за ситуации с США и Ираном
Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине, который должен пройти в Абу-Даби, могут перенести из-за ситуации с США и Ираном. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский, сообщает «РБК-Украина».

«Что-то происходит в ситуации с Америкой и Ираном. И эти вещи, вероятно, могут повлиять на дату», — сказал глава государства.

23 и 24 января в Абу-Даби состоялись трехсторонние переговоры РФ, США и Украины. Российскую делегацию возглавлял начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Игорь Костюков. Как рассказал Зеленский, стороны обсуждали план урегулирования конфликта из 20 пунктов и «проблемные вопросы», которых стало гораздо меньше. При этом позиция Киева по территориальному вопросу не изменилась, хотя в Москве неоднократно называли основной именно эту тему. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Кремле сообщили, что переговоры по Украине продолжатся 1 февраля. При этом государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что специальный посланник американского президента Стивен Уиткофф и зять хозяина Белого дома Джаред Кушнер не будут участвовать в этом раунде переговоров.

Ранее были названы варианты развития конфликта на Украине в 2026 году.
 
