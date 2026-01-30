В Барнауле девушка устраивала поджоги по заданию мошенников

Жительницу Барнаула обвиняют в покушении на теракт, она подожгла кабинет в здании и релейный шкаф на железной дороге. Об этом сообщает СУ СК РФ Алтайского края.

По данным следствия, в январе 2026 года 20-летней девушке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником медицинского центра. Получив конфиденциальные данные, аферист сообщил, что ее аккаунт взломан, и под угрозами вынудил взять несколько кредитов и перевести деньги на указанные счета.

Действуя по инструкции «куратора», фигурантка подожгла релейный шкаф на железнодорожных путях на проспекте Космонавтов. На следующий день она разбила окно административного здания и устроила там еще один поджог. Подозреваемую в поджогах задержали, возбуждено уголовное дело о покушении на террористический акт, ей может грозит до 15 лет колонии.

Ранее запуганный мошенниками подросток пытался сжечь машину у отдела полиции.