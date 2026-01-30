В Европе раскритиковали Каллас за новый пакет санкций против России

Глава евродипломатии Кая Каллас, желая ввести санкции против России, действует против интересов Евросоюза и проявляет «антидипломатичность». Об этом на своей странице в соцсети X написал финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

«В момент, когда необходимы дипломатия, диалог и больше усилий для достижения мира, Каллас продолжает проявлять антидипломатичность и действовать против интересов Евросоюза. В исторический момент, когда США и Израиль выступают в роли международных агрессоров, ЕС вместо защиты международного права действует в неверном направлении и применяет двойные стандарты», — написал он.

В конце января 2026 года Каллас сообщила, что ЕС собирается принять 20-й пакет санкций против России в годовщину начала СВО, 24 февраля. Она отметила, что работа над пакетом пока продолжается и он еще не согласован. Также о разработке новых санкций рассказал президент Франции Эммануэль Макрон.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что очередной пакет санкций ЕС должен содержать особенно жесткие меры против «теневого флота» России. А министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль говорил, что пакет санкций призвал ограничить доходы РФ от экспорта энергоресурсов, нейтрализовать «теневой флот» и схемы обхода рестрикций.

Ранее на Украине не увидели альтернативы усилению санкций против России.