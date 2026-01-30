Размер шрифта
Стало известно состояние пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Приморье

Минздрав: четырех пострадавших в ДТП с автобусом в Приморье выписали из больницы
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Четверо госпитализированных после ДТП с туристическим автобусом в Приморье выписаны. Об этом РИА Новости сообщил представитель краевого минздрава.

«Две пострадавшие были выписаны из стационара в удовлетворительном состоянии. Одна из пациенток выписана для дальнейшего восстановления под амбулаторным наблюдением в поликлинике по месту жительства», — сказал собеседник.

По имеющимся данным, в результате аварии травмы, несовместимые с жизнью, получили две женщины и водитель автобуса. Как уточнили в администрации, все они — россияне. Предварительно, пострадали девять человек, двое из них были доставлены в реанимацию.

Авария произошла вечером 22 января в Хасанском округе Приморского края. Уточняется, что туристический автобус, в котором находились 14 человек, столкнулся с грузовиком на 56-м километре дороги «Раздольное — Хасан» около поселка Барабаш. По информации администрации, это происшествие спровоцировало еще ряд ДТП. Пострадали четыре автомобиля, оказавшиеся на месте аварии в момент столкновения автобуса с грузовиком.

Ранее стало известно, что в России растет число ДТП с водителями, не имеющими прав.
 
