Общество

Район Петербурга частично остался без отопления

В Кировском районе Петербурга десятки домов остались без отопления из-за аварии
В Кировском районе Санкт-Петербурга теплоснабжение ограничили в 71 доме из-за аварии на трубопроводе. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

По ее информации, в зоне дефекта обнаружили просадку грунта. Никто не пострадал. Участок был огорожен.

«Срок выполнения работ по нормативу — 15 часов. <…> На период проведения работ в квартале будет ограничено отопление в 71 доме», — сказали в компании.

Там отметили, что потребителям будет без ограничений подаваться горячее водоснабжение.

Как уточнили в пресс-службе, специалисты локализовали дефект на трубе диаметром 400 мм, которая была введена в эксплуатацию в 1990 году. Теплоэнергетики уже осуществили эвакуацию автомобилей и приступили к земельным работам. Срок завершения работ по нормативу — 18:30 мск.

18 января в подмосковном городе Чехов из-за аварии на подстанции без отопления и горячей воды остались четыре тысячи человек. На теплосети в ЦТП‑9 произошел прорыв трубы. В результате 122 дома остались без тепла и горячей воды.

Ранее россиянам рассказали, что делать при отсутствии отопления в квартире.
 
