Петербург прощается с бессменным руководителем Капеллы

В Санкт‑Петербурге стартовала церемония прощания с народным артистом СССР Владиславом Александровичем Чернушенко. Об этом сообщает ТАСС.

В 10:00 состоялось начало гражданской панихиды в Государственной академической капелле Санкт‑Петербурга, а в 13:00 пройдет отпевание бессменного художественного руководителя Государственной академической капеллы в Смольном соборе.

В 15:00 Чернушенко планируют упокоить на на Смоленском кладбище.

27 января стало известно, что дирижера Владислава Чернушенко не стало на 91-м году жизни после тяжелой болезни. Актер Владимир Машков назвал уход Чернушенко невосполнимой потерей для всего культурного сообщества России.

Владислав Чернушенко родился в 1935 году. Он окончил Ленинградскую консерваторию. С 1974 года и на протяжении более 50 лет был художественным руководителем и главным дирижером Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга. Под его руководством коллектив стал одним из ведущих хоровых ансамблей страны и получил международное признание.

