Мирошник: ВСУ в 2025 году выпустили по объектам РФ более 130 тысяч боеприпасов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в 2025 году выпустили по гражданским объектам России не менее 130 627 боеприпасов. Об этом сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева Родион Мирошник, передает РИА Новости.

По словам дипломата, названная цифра более чем на 42 тысячи прилетов превышает данные 2024 года. А с февраля 2022 года этот показатель перевалил за 360 тысяч прилетов по жилым домам, школам, больницам и инфраструктуре, рассказал Мирошник во время брифинга.

Посол отметил, что ВСУ на каждую мирную инициативу реагируют ростом обстрелов российских территорий или новыми терактами.

Мирошник рассказал, что в прошлом году в результате действий украинских вооруженных формирований по меньшей мере 1 065 жителей России лишились жизней, в том числе 22 ребенка. 6 483 человека пострадали, среди них 271 несовершеннолетний.

Также в октябре прошло года Мирошник сообщал, что российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена, рассказывали о пытках, издевательствах и насилии, которым подвергались во время содержания.

Ранее в Минобороны РФ назвали число беспилотников ВСУ, уничтоженных за ночь над регионами России.