Политика

В МИД заявили, что Россия следит за соблюдением отказа ФРГ от ядерного оружия

Замглавы МИД Любинский: РФ следит за соблюдением отказа ФРГ от ядерного оружия

Россия следит за соблюдением Германией обязательств по отказу от производства, владения ядерным, биологическим и химическим оружием. Об этом заявил РИА Новости заместитель главы МИД РФ Дмитрий Любинский.

«Тщательно отслеживаем шаги властей на предмет их соответствия международным обязательствам ФРГ, в частности… «Договору 2+4», в котором зафиксирован отказ германского правительства от производства, владения и распоряжения ядерным, биологическим и химическим оружием», — сказал он.

По словам Любинского, на данный момент прямых призывов к отходу или пересмотру пунктов этого документа не зафиксировано. Замглавы МИД отметил, что Россия продолжит мониторинг соблюдения ФРГ данных обязательств и намерена реагировать при необходимости.

«Договор 2+4» — это международное соглашение, подписанное 12 сентября 1990 года в Москве, в рамках которого объединенная Германия подтвердила отказ от производства, хранения и использования ядерного, биологического и химического оружия.

До этого глава фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Шпанля заявил, что для защиты ФРГ недостаточно американского ядерного оружия, поэтому Берлин должен получить доступ к арсеналу Великобритании или Франции. По его словам, без наличия ядерного сдерживания европейские страны станут «игрушками мировой политики».

Ранее Мерц оценил ход переговоров о европейском ядерном сдерживании.
 
