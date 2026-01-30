Размер шрифта
В МИД РФ оценили последствия отказа Германии от энергосотрудничества

Любинский: отмена от энергосотрудничества с РФ привела к деиндустриализации ФРГ
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Отказ от энергетического сотрудничества с Россией спровоцировал негативный эффект для экономики Германии. Об этом РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.

«Увеличение себестоимости продукции вызвало сокращение персонала, объемов производства, его перенос в зарубежные юрисдикции с более благоприятными условиями, а в конечном счете ведет и к деиндустриализации ФРГ», — сказал замглавы МИД РФ.

В январе журнал Spiegel опубликовал письмо канцлера ФРГ в котором Фридрих Мерц утверждал, что ситуация в немецкой экономике достигла критической точки. Он отметил успехи в миграционной политике, но обратил на сложности с экономикой страны.

До этого сообщалось, что каждая третья компания Германии планирует сокращения в 2026 году. Наиболее сложная ситуация сложилась в промышленном секторе, где о предстоящих увольнениях заявили 41% предприятий.

Ранее в Германии признали серьезную ситуацию в экономике страны.
 
