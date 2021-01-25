В РФ зафиксирован рекордный объем рефинансирования ипотеки

В 2020 году в России было рефинансировано 234 тыс. ипотечных кредитов на рекордную сумму в размере около 600 млрд рублей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Дом.РФ».

В прошлом году жители России взяли 1,7 млн ипотечных кредитов на общую сумму 4,3 трлн рублей. Как отмечает компания, эта цифра является рекордной за всю историю ипотечного рынка в РФ. Доля рефинансирования в общей выдаче составила 13,7% против 6,8% годом ранее.

Таким образом, ипотечный портфель в России находится на высоком качественном уровне: доля просроченной задолженности по ипотеке свыше 90 дней в стране — менее 1,4%, в том числе по кредитам на первичном рынке – менее 1,1%.

Ранее глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что министерство поддерживает продление программы ипотеки под 6,5% годовых на новостройки после 1 июля 2021 года. Однако он допустил, что данный механизм стоит скорректировать, а также отработать совместно с Центробанком все сценарии по сохранению спроса на жилье.