В России планируется запустить ипотеку на деревянные дома, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко. Ее слова передает «Московский комсомолец».

Абрамченко сообщила, что правительство сформировало стратегию развития лесного хозяйства, в которой предусмотрен запрет на вывоз необработанной древесины из России. Глубокая переработка древесины будет организована на территории страны. Также будут приняты меры по развитию деревянного домостроения.

В настоящее время с Банком России обсуждается возможность сделать деревянные дома полноценным объектом залога при получении ипотеки, рассказала вице-премьер.

Уточняется, что в РФ на сегодняшний день работают 65 компаний, которые занимаются производством деревянных домов, при этом только 3% их продукции собирается в стране.