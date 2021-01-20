Блинкен: Байден намерен убедить Европу отказаться от «Северного потока — 2»

Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен заявил о желании избранного американского президента Джо Байдена убедить Европу отказаться от реализации проекта «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Байден считает плохой идеей строительство газопровода.

Блинкен намерен изучить законодательство на предмет наличия пунктов, которые могут помочь в остановке реализации проекта, а также провести консультации с Байденом.

В заключении он добавил, что США намерены всеми способами убедить зарубежных партнеров прекратить поддержку строительства газопровода. Если продвижений по этой части не будет, то Вашингтон рассмотрит инструменты, которые еще не были использованы.

Ранее стало известно, что США ввели санкции против судна-трубоукладчика «Фортуна», который строит газопровод, и компании-владельца баржи «КВТ-Рус».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.