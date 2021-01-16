Рост средств на счетах россиян в Сбербанке в 2020 году оказался рекордным

За прошедший год объем средств на рублевых счетах физлиц в Сбербанке вырос на 41,2% или на 1,2 трлн рублей. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчетность оборотной ведомости банка на 1 января.

Отмечается, что речь идет о накопительных, карточных и других видах счетов, а не о депозитах.

Также за 2020 год выросли остатки на валютных счетах физлиц на 55,3% или $2,8 млрд.

По данным аналитика банка БКФ Максима Осадчиево, такой прирост рекордный как минимум с 2008 года. В целом сбережения розничных клиентов выросли на 1,6 трлн рублей и $0,5 млрд, сообщил представитель Сбербанка.

При этом значительный приток денег граждан на счета в Сбербанке сопровождался оттоком клиентских средств с депозитов. В 2020 году срочные вклады физлиц-резидентов в рублях сократились на 132,2 млрд рублей, а валютные депозиты — на $2,3 млрд, следует из отчетности Сбербанка.

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