Кабмин рассмотрит запрет на покупку банков государством

Минэкономразвития внесло в правительство России законопроект, который позволяет ограничивать возможности государства покупать акции или доли в организациях финансового сектора. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что в настоящее время документ рассматривают и дорабатывают. Законопроект поступил в Минфин еще в 2019 году, однако в дальнейшем в него были внесены изменения.

Проект содержит поправки в закон «О защите конкуренции». Предположительно, в нем появится дополнительная глава о возможном участии государства в капитале финансовых компаний.

Запрет на покупки касается Российской Федерации и ее субъектов, государственных и муниципальных образований, Банка России и компаний или банков с госучастием (если 50% в них подконтрольно государству или ЦБ). В документе сказано, что суд может признать недействительной сделку по приобретению покупателя с госучастием акций финансовой компании.