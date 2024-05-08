В Москве пошел снег

В Москве в среду, 8 мая, начался снегопад, с неба летят крупные снежинки. Об этом сообщает РИА Новости.

При этом после 11:00 по московскому времени в столице с неба падали крупные снежные хлопья.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что майское тепло вернется в Москву только в середине месяца. Синоптик отметила, что температура в первую декаду мая оказалась на пять градусов ниже климатической нормы. За последние десять дней июньские значения упали до апрельских, со снегопадом и заморозками.

По словам Поздняковой, в 21 веке таких случаев было всего восемь, однако при этом не всегда выпадал снег и холодная погода недолго «гостила» в столичном регионе.

Яндекс Погода ранее выяснила, как за последние 30 лет изменились майские заморозки и когда они наступали в российских городах. Исследование есть в распоряжении «Газеты.Ru». Лидерами по стабильности заморозков стали Красноярск и Петропавловск-Камчатский, здесь они случались каждый год на протяжении 30 лет. В Москве и Санкт-Петербурге за последние 30 лет майские заморозки случались примерно каждые два года.

Ранее жителям Москвы и Подмосковья пообещали вторую волну заморозков и мокрый снег.