В России могут появиться автомобили нового китайского бренда

Китайская автомобильная марка Chery запатентовала в России логотип суббренда Luxeed. Об этом сообщает Telegram-канал «Автопоток».

Luxeed считается премиальным подразделением Chery. Первой моделью марки стал купеобразный седан S7, построенный на платформе E0X с 800-вольтовой электрической архитектурой. Моноприводная модификация электромобиля оснащена 292-сильным электромотором, а у полноприводной мотору той же мощности на задней оси помогает 204-сильный электродвигатель, установленный спереди — суммарно они развивают 496 лошадиных сил. Запас хода в зависимости от версии варьируется от 550 до 800 километров.

О том, планирует ли Chery продавать в России автомобили под брендом Luxeed, не сообщается.

До этого стало известно, что в России компания Chery запустила сервисную акцию для Tiggo 8 Pro Max с целью налаживания эффективной работы системы полного привода. Chery предоставила в дилерскую сеть последнюю версию ПО для установки в автомобили указанной модели. Владельцы полноприводных Tiggo 8 Pro Max уже получили уведомление с приглашением посетить дилерские центры для решения проблемы.

Ранее сообщалось, что у дилеров появились кроссоверы Forthing T5 Evo российской сборки.