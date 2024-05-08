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В приграничном регионе РФ объявили опасность атаки дронов

МЧС РФ: в Белгородской области объявили угрозу атаки беспилотников

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявили в Белгородской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале регионального управления МЧС РФ.

«Внимание! Объявлена опасность атаки БПЛА», — говорится в заявлении.

На этом фоне представители ведомства призвали жителей Белгородской области сохранять бдительность.

7 мая министерство обороны РФ заявило, что в воздушном пространстве Белгородской области был сбит украинский дрон. По данным ведомства, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытались атаковать российский регион при помощи беспилотника самолетного типа. Однако в этот момент сработали дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) и успешно ликвидировали заданную цель.

Накануне вечером в небе над Белгородской областью засекли сразу три украинских БПЛА самолетного типа. Два летательных аппарата уничтожили в период с 20:10 до 22:00 мск, и еще один — около 23:20 мск. В министерстве обороны РФ уточнили, что целью дронов ВСУ были объекты на территории государства.

Ранее в белгородском городе Шебекино при обстреле со стороны ВСУ было повреждено промышленное предприятие.

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