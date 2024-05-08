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В США рассказали о последствиях потери Часова Яра для ВСУ

Newsweek: потеря Часова Яра ВСУ грозит вызвать эффект домино

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Станислав Красильников/РИА Новости

Сдача Вооруженными силами Украины (ВСУ) Часова Яра может вызвать цепную реакцию, которая приведет к потере других населенных пунктов. Такое мнение выразил аналитик Раду Хоссу в статье для издания Newsweek.

«Битва за Часов Яр — это важный, почти решающий кусок для провоцирования потенциального эффекта домино, которого, конечно, никто из нас не хочет», — отмечается в материале.

По его словам, контроль над городом позволит Москве усилить давление на страны Запада на фоне усталости их населения от украинского конфликта и подтолкнуть процесс урегулирования кризиса, который вряд ли устроит Киев.

8 мая полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что Часов Яр является одним из важнейших опорных пунктов ВСУ, и российские войска могут взять его уже к концу мая. По его словам, потеря Часова Яра может привести к падению обороны армии Украины на Донецком направлении. После взятия населенного пункта Вооруженные силы РФ направятся на Крамоторск, считает эксперт.

Ранее военкор заявил о бое ВС РФ с французским Иностранным легионом вблизи Часова Яра.

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