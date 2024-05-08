Украинские военные обстреляли село в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили обстрел села Лемешовка Севского района. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, в инциденте никто не пострадал. Однако в результате обстрела получили повреждения два жилых домовладения и два легковых автомобиля.

Оперативные и экстренные службы работают на месте.

До этого мэрия Белгорода сообщила, что Шебекино попало под обстрел. Жителей города призвали спуститься в подвал (укрытие). Утром в Шебекино объявляли ракетную опасность. Власти призывали горожан по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Также накануне Гладков заявлял, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал движущийся автомобиль в регионе. До этого над Белгородом и Белгородским районом сработали дежурные системы противовоздушной обороны (ПВО) и нейтрализовали семь воздушных целей на подлете к городу.

Ранее в белгородском городе Шебекино при обстреле со стороны ВСУ было повредили промышленное предприятие.