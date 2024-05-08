Семак объяснил провалы «Зенита» в последних матчах

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, с чем связаны неудачи команды в последних матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит пресс-служба команды.

«В матчах с командами, которые обороняются глубоко, у нас стала хуже получаться атакующая игра. Где-то не хватает атакующих действий, где-то — реализации, поэтому алгоритм один — продолжать работать», — заявил Семак.

6 мая «Факел» на своем поле добился ничьей в матче 27-го тура Российской премьер-лиги против «Зенита». Встреча завершилась со счетом 1:1. Дуглас Сантос открыл счет в первом тайме, а на 12-й компенсированной минуте Евгений Марков сравнял с пенальти. До этого «Зенит» проиграл в РПЛ дважды — казанскому «Рубину» и московскому «Динамо».

После 27 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Факел» с 28 очками располагается в зоне стыковых матчей. В лидеры снова вышел «Зенит» (51 очко). «Краснодар» сенсационно уступил «Ахмату» со счетом 0:1 и потерял шансы возглавить таблицу. У «быков» одинаковое количество набранных очков с «Динамо» — по 50. Они делят между собой вторую строчку таблицы.

Ранее в «Факеле» отказались называть «Зенит» позором российского футбола.