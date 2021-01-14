Гендиректор Intel Боб Свон покинет свой пост

Генеральный директор американской корпорации Intel Боб Свон уйдет в отставку 15 февраля. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте компании.

Отмечается, что новым генеральным директором будет назначен Пэт Гелсингер. В настоящее время он возглавляет разработку программного обеспечения для виртуализации американской компании VMware, а также является ее директором.

В Intel заявили, что будущая перестановка не связана с «финансовыми результатами Intel за 2020 год».

Свон cтоял во главе корпорации с января 2019 года. До этого он семь месяцев был исполняющим обязанности гендиректора.

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