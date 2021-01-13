Airbnb отменил все бронирования в Вашингтоне на время инаугурации Байдена

Онлайн-платформа по аренде жилья Airbnb отменила все бронирования в Вашингтоне на неделю, приходящуюся на время инаугурации нового президента Джо Байдена. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

Отмечается, что соответствующее решение было принято после поступления предупреждения от местных, государственных и федеральных органов о возможных беспорядках в американской столице.

Как указано в заявлении, гостям и арендодателям вернут деньги за счет компании.

Кроме того, сервис провел расследование о причастности владельцев недвижимости к штурму здания Конгресса 6 января и закрыла доступ для некоторых пользователей.

«Мы выявили множество людей, которые либо связаны с известными группами, пропагандирующими ненависть, либо иным образом причастных к преступной деятельности в здании Капитолия», — говорится в сообщении.

Церемония по инаугурации избранного президента США Джо Байдена состоится 20 января.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов.

В результате произошедшего погибли пять человек. После массовых беспорядков в Вашингтоне глава комитета палаты представителей по судебным делам Джерри Надлер предложил объявить импичмент Трампу в упрощенном порядке.

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