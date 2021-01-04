Прокуратура добилась выплат медикам на сумму почти 2 млрд рублей

Прокуроры добились перечисления медикам задержанных или неначисленных выплат за работу с больными COVID-19 на общую сумму 1,9 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.

Как отметили в надзорном ведомстве, за время пандемии, благодаря вмешательству прокуроров, была обеспечена защита трудовых прав около 74 тыс. медицинских работников.

По информации ГП, наибольший объем специальных выплат получили врачи в Приволжском федеральном округе.

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