Прокуратура добилась выплат медикам на сумму почти 2 млрд рублей
Валерия Исполатова
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Прокуроры добились перечисления медикам задержанных или неначисленных выплат за работу с больными COVID-19 на общую сумму 1,9 млрд руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры России.
Как отметили в надзорном ведомстве, за время пандемии, благодаря вмешательству прокуроров, была обеспечена защита трудовых прав около 74 тыс. медицинских работников.
По информации ГП, наибольший объем специальных выплат получили врачи в Приволжском федеральном округе.
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