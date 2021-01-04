Новак: сделка ОПЕК+ спасла энергорынок от коллапса

Заключение сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти в 2020 году спасло мировую энергетическую отрасль от кризиса и не привело к падению цены на нефть до отрицательных значений. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью РБК-ТВ.

В понедельник, 4 января, министры стран ОПЕК+ соберутся для установления квот на добычу на февраль 2021 года.

По словам Новака, существовали риски, что если не предпринять совместных действий по сокращению добычи, то цены на нефть могли уйти в минус, а добыча сократилась бы в хаотичном режиме везде. Вице-премьер отметил, что «это был бы момент коллапса».

«Нужно было этого не допустить, важно было договориться, чтобы все, кто является крупными экспортерами, добывающими странами, провели определенную скоординированную политику по сокращению», — сказал Новак, добавив, что это удалось сделать.

Ранее стало известно, что для восстановления ситуации на рынке, страны ОПЕК+ и Россия, на которые приходится 40% мировой добычи нефти, приняли решение сократить добычу почти на 10 млн б/с. На РФ и Саудовскую Аравию пришлись самые большие квоты ограничений.

В результате добыча нефти в России упала почти до уровня 2010 года, тогда она составила 512,3 млн тонн.

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