Заморозка накопительной пенсии в России продлена до конца 2023 года

В России с 1 января вступил в силу закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон о заморозке накопительной пенсии подписал президент России Владимир Путин 8 декабря.

С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян идут на выплаты нынешним пенсионерам.

До этого граждане сами выбирали, формировать накопления или передавать деньги в страховую часть.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Откладывать с 25 лет»: о какой пенсии мечтают россияне

— Путин подписал закон о заморозке накопительной пенсии до конца 2023 года

— В ЦБ предсказали отмену системы накопительных пенсий