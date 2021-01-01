Заморозка накопительной пенсии в России продлена до конца 2023 года
Катерина Медведева
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В России с 1 января вступил в силу закон о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон о заморозке накопительной пенсии подписал президент России Владимир Путин 8 декабря.
С 2014 года отчисления в накопительную часть пенсионной системы в размере 6% от заработной платы россиян идут на выплаты нынешним пенсионерам.
До этого граждане сами выбирали, формировать накопления или передавать деньги в страховую часть.
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