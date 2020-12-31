Белоруссия заключила контракт на поставку нефти из Азербайджана

Азербайджанская нефтяная госкомпания Socar Trading (SOCAR) и «Белорусская нефтяная компания» заключили заключили долгосрочный контракт на поставку нефти в Белоруссию. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на компанию.

«SOCAR Trading заключила долгосрочный контракт с Белорусской нефтяной компанией на поставку азербайджанской нефти, а также потенциально других сортов нефти на белорусские нефтеперерабатывающие заводы», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов заявил, что компания допускает убытки от продажи более дешевой нефти после провала соглашения ОПЕК+.

В настоящее время Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на два своих НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с основным и традиционным поставщиком — Россией. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу «Дружба» и по железной дороге.

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