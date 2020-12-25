Рубль слабо растет к доллару и евро
Катерина Медведева
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Доллар и евро незначительно снижаются к рублю на открытии торгов Мосбиржи.
Курс доллара в начале торгов опустился на 9 копеек, до 73,81 руб.
Евро также понизился на 9 копеек и составил 90,01 руб.
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