Собянин объявил 31 декабря выходным днем в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что обяжет бюджетные учреждения столицы определить 31 декабря как нерабочий день. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Он отметил, что такое решение будет распространяться на тех, кто не принимает участие в подготовке Нового года.

Кроме того, градоначальник добавил, что направит рекомендации другим работодателям для утверждения 31 декабря выходным днем.

Ранее аналогичное решение принял губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

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